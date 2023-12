To koniec strajku aktorów

Związek SAG-AFTRA poinformował, że 118-dniowy strajk oficjalnie zakończył się w czwartek, 9 listopada, minutę po północy. W ramach porozumienia z AMPTP, które miało zostać ratyfikowane tydzień później, aktorzy mieli otrzymać premię za występy w najczęściej oglądanych platformach streamingowych (SAG-AFTRA walczył o tantiemy), a ich minimalne wynagrodzenie miało wzrosnąć o 7% (to o 2% więcej w porównaniu do wywalczonych przez scenarzystów podwyżek). AMPTP podkreślił, że jest to ich "najnowsza, najlepsza i ostateczna" oferta: