Koniec najdłuższego strajku w historii Hollywood. Aktorzy wracają na plany wyczekiwanych filmów

Strajk scenarzystów zakończył się w środę, 27 września. Strajkujący wywalczyli nim m.in. lepsze warunku zatrudnienia, wyższe tantiemy za eksploatację ich pracy na rzecz serwisów streamingowych, a także ochronę przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tymczasem strajk aktorów nadal trwał, odkąd 14 lipca bieżącego roku członkowie związku zawodowego SAG-AFTRA nie doszli do porozumienia się z AMPTP, stowarzyszeniem reprezentującym amerykańskich producentów filmowych i telewizyjnych. Rozmowy zakończyły się fiaskiem, a skutkiem tego był trwający już ponad 100 dni strajk. Był, ponieważ wygląda na to, że po dokładnie 118 dniach nareszcie się zakończył, choć aktorzy nie do końca wywalczyli to, co chcieli uzyskać.