Lanthimos nakręci nowy film z Emmą Stone. Niedługo ruszają zdjęcia

Yorgos Lanthimos potwierdził tę informację dziennikarzowi z Collidera podczas promocji swojej najnowszej produkcji – „Kinds of Kindness” na Festiwalu Filmowym w Cannes. Wspomniał również, że umowa z Focus Features jest już podpisana, a dystrybucją międzynarodową „Bugonii” (z wyłączeniem Korei) zajmie się Universal Pictures. Ten tytuł po raz kolejny będzie efektem współpracy reżysera z jego muzą, Emmą Stone. Do obsady dołączy także Jesse Plemons który działał z Lanthimosem przy okazji „Kinds of Kindness”. Scenariusz do filmu „Bugonia” stworzył Will Tracy. Fabuła ma koncentrować się na dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy to porywają dyrektora generalnego dużej firmy, wierząc, że jest kosmitą zamierzającym zniszczyć Ziemię. Czy będzie to kolejne bardzo udane dzieło znanego reżysera? Prawdopodobieństwo jest dość duże, gdyż ostatnim razem rola w filmie „Biedne istotny” zagwarantowała Emmie Stone Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Oczekiwania są więc z pewnością spore i trzeba im sprostać.