Ciepły seans na długi weekend? Sprawdźcie ten podbijający Max hit z polskim akcentem

Ten obraz to debiut niedoskonały, popękany, potykający się, ale pełen serca. „Lepiej później” stoi aktorstwem - Gillian błyszczy w roli kobiety tkwiącej w zawieszeniu między młodością a dojrzałością; genialnie portretuje momenty skrywanego emocjonalnego rozbicia, nihilistyczne spojrzenie na świat, nieco apatyczną niechęć do samej siebie ze względu na brak umiejętności (i chęci do) tak zwanego „ogarniania życia”. Hasło „dorośli są smutni” jest w jej przypadku ponurym faktem; czymś niesprawiedliwym, czego nie da się uniknąć, choć tak bardzo by tego pragnęła.



Gdy wreszcie spotyka Antoninę, dzieje się magia. Kobiety dzieli wszystko: wiek, charakter, język – i, oczywiście, początkowo się nie znoszą. Antonina mieszka z wnuczką, która zamierza oddać ją do domu opieki. Starsza pani ma jednak własny plan: „Ta głupkowata dziewczyna może się mną zająć” - mówi po polsku do wnuczki. „Zaproponuj jej to - i tak nie ma życia.” Louise, desperacko potrzebująca pieniędzy, by zająć się chorą matką, przyjmuje ofertę pracy jako opiekunka. Szybko jednak przekonuje się, że nie będzie to łatwe zadanie.