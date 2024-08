Netflix: wyciekły nowe odcinki seriali. Są "Arcane" i "Heartstopper", co ze "Stranger Things"?

O wycieku produkcji Netfliksa jako jeden z pierwszych na bieżąco informował serwis What's on Netflix, a pierwsze doniesienia pojawiły się na platformie wczoraj po południu. W artykule poinformowano o tym, że w ciągu ostatnich kilku dni do sieci wyciekły seriale animowane i produkcje anime od Netfliksa, które miały zadebiutować w tym i przyszłym roku. Wśród wyciekniętych tytułów znalazły się m.in.: film animowany "Zaklęci", anime "Terminator Zero", "Plankton: The Movie", "Jentry Chau vs. The Underworld", "Ranma 1/2", "Dandadan" czy "Fairly Odd Parents: A New Wish!",