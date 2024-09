Siedzą przy stole we trzy. Pierwsza, najstarsza, mówi najwięcej - zadaje pytania, ale nie czeka na odpowiedź. Jest zmęczona i sfrustrowana. Dyktuje i rozporządza, nieudolnie udając, że wcale tego nie robi. Przekonuje, że przeszłość nie ma teraz znaczenia, choć sama ulega napędzanym przez wspomnienia i dawne konflikty emocjom. Zarzuty i krytykę próbuje przykryć płaszczem wtrąceń w stylu „nie robię z tego problemu”, ale to nie działa. Wszyscy wiedzą, że robi. Nie tylko dlatego, że jej ton zdradza wszystko.



Druga niemal się nie odzywa. Jest zjarana jak bąk, na pierwszy rzut oka również najbardziej zdystansowana, wycofana. Sprawia wrażenie, jakby miała to wszystko gdzieś. Trzecia, najmłodsza, wydaje się najprzyjemniejsza w obyciu - unika wulgaryzmów, zwraca się do rozmówczyń w sposób niemal przymilny. Gdy jednak już zaczyna mówić, aktywuje chaotyczny słowotok, skacze z tematu na temat, odbija od głównego wątku. Ćwiczenia oddechowe i joga to za mało, by stłumić głęboko emocjonalne reakcje - jej oczy często napełniają się łzami, jest poddenerwowana, nadekspresyjna, niezdrowo pobudzona.



Ich drogi rozeszły się dawno temu, ale teraz wspólnie czuwają w mieszkaniu śmiertelnie chorego ojca - w ostatnich dniach jego życia. To domowe hospicjum i ławka przed budynkiem to jedyne scenerie tej kameralnej, niemal teatralnej opowieści.