Tęskniliście za Night City? CD Projekt RED i Netflix pracują nad nowym Cyberpunkiem

Teaser trwa zaledwie 20 sekund i nie dowiadujemy się z niego żadnych szczegółów. Wiadomo na pewno, że twórcy zdecydują się na powrót do Night City: "Wróć do Night City" - głosi informacja w krótkim zwiastunie. Zostaje to potwierdzone w opisie filmu: "Wracamy do Night City. Więcej informacji wkrótce". Nad serialem "Cyberpunk: Edgerunners" pracowało Studio Trigger, jednak nie zostało jeszcze potwierdzone, że zdecyduje się ponownie współpracować z CD Projekt RED. Wiadomo natomiast, że do nowego projektu zostanie zaangażowany Bartosz Sztybor, który pracował nad serialem "Cyberpunk: Edgerunners" - twórca potwierdził to na swoim Instagramie.