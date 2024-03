Nie żyje M. Emmet Walsh. Aktor z filmu "Łowca androidów" miał 88 lat

M. Emmet Walsh odcisnął swoje piętno w wielu filmach - w swoim dorobku aktorskim miał ich ponad 150 i z pewnością widzieliście go przynajmniej w jednym. Urodzony 22 marca 1935 r. aktor zadebiutował na ekranie gościnnym występem w serialu "The Doctors" w 1968 r., a rok później pojawił się na Broadwayu w dramacie "Does a Tiger Wear a Necktie?" z Alem Pacino i Halem Holbroookiem. Jego pierwszym filmem, w którym zagrał, a właściwie statystował, był "Nocny kowboj" z 1969 r., a w międzyczasie pojawił się w takich filmach jak "Serpico" (1973), "Zwyczajni ludzie" (1980) czy "Silkwood" (1983).