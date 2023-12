Macaulay Culkin odsłonił swoją gwiazdę w Hollywood. Filmowemu Kevinowi towarzyszyła jego "mama"

Do Hollywood Walk of Fame dołączyła kolejna gwiazda - w pierwszy dzień grudnia odsłonił ją Macaulay Culkin, odtwórca roli Kevina McCallistera w filmie "Kevin sam w domu". Na wyjątkowym wydarzeniu do swojego filmowego syna dołączyła Catherine O'Hara, która wygłosiła wzruszającą przemowę.