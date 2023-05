Nie żyje Maciej Kujawski. Był głosem Kubusia Puchatka

Długo mi się wydawało, że to jest dla małych dzieci. Co innego Tomek Sawyer, Huck Finn. To byli bohaterowie mojej młodości. „Puchatka” wziąłem do ręki, kiedy miałem już ze dwadzieścia lat. I okazało się, że może i on jest dla dzieci, ale w takim razie dla mnie też. I dziś na Kubusia nie dam złego słowa powiedzieć, bo to jest fajny gość. Każdy powinien od czasu do czasu tę książkę przeczytać. Po co? No żeby znaleźć coś w sobie, kawałek tego dziecka, tego świata, w którym wszystko jest inaczej niż u nas. Nie zapominać o tym

mówił Maciej Kujawski w rozmowie z Newsweekiem.