Odłóż tego pilota, znalazłem idealny film na weekend. Jest bardziej szalony niż imprezy w akademikach

To nie jest tak, że "Mad Heidi" nie dało się do tej pory legalnie w Polsce obejrzeć. Jeszcze w grudniu 2022 roku film trafił do ogólnoświatowej dystrybucji internetowej. Na dedykowanej stronie można było wykupić do niego 48-godzinny dostęp. Nawet jeśli ktoś wysupłał całkiem sporo grosza, aby go wypożyczyć, to i tak nie było mu dane cieszyć się rodzimą wersją językową. Zmieniło się to dopiero niedawno za sprawą jednej z obecnych na naszym rynku platform VOD. Wymówki już się więc skończyły. Pakujcie manatki, bo nadszedł czas na wycieczkę do dystopijnej Szwajcarii, gdzie wszyscy są ogarnięci obsesją na punkcie sera. Jak głosi trailer to w końcu najbardziej cheesy (z ang.: serowa, tandetna) produkcja wszech czasów.



W tej Szwajcarii produkcja sera jest ściśle kontrolowana przez autorytarny rząd prezydenta Meiliego. Nielegalna sprzedaż mlecznych przetworów okazuje się surowo karana. Przekonuje się o tym Goat Peter, który handluje kozim serem. Komendant Knorr nie ma dla niego litości. Jako przestrogę, publicznie wykonuje na nim egzekucję. Jej świadkiem staje się ukochana ofiary - tytułowa Heidi. W ramach zemsty postanawia obalić dyktaturę. Nie będzie to łatwe, skoro jej funkcjonariusze są tak brutalni, że więźniów politycznych torturują foundue-boardingiem (taki water-boarding, tylko z gorącym roztopionym serem zamiast wody).



