Kim jest Marianna Schreiber? Kontrowersyjna postać i żona polityka wystąpi u Kuby Wojewódzkiego

Założycielka partii Mam Dość postanowiła bowiem zawalczyć w oktagonie przeciwko Monice Laskowskiej. Co ciekawe, 2 miesiące wcześniej Marianna Schreiber wystosowała do prezydenta Płocka list, w którym wezwała go do odwołania Clout MMA 2 (podczas gali miały zawalczyć Małgorzata Magical i Nikita, czyli matka oraz była dziewczyna Daniela Magicala). Ostatecznie żona Łukasz Schreibera, który poinformował opinię publiczną o ich rozstaniu na początku marca, zagrzała miejsce w federacji Lexy na dłużej - kilka dni temu miała odbyć się jej walka z Gohą Magical, która ostatecznie nie doszła jednak do skutku.