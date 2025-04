Max: TOP 5 nowości na weekend - w tym film Ethana Hawke'a

Zjawisko nepobabies nie należy do najchlubniejszych panujących w Hollywood, ale akurat ta rodzina naprawdę daje radę. Ethana Hawke'a bardziej znamy z fantastycznego warsztatu aktorskiego, jednak w tym projekcie postanowił on stanąć po drugiej stronie kamery. W głównej roli obsadził swoją córkę, Mayę, która znakomicie wcieliła się we Flanery O'Connor - żyjącą na Południu amerykańską powieściopisarkę, znaną ze swojego żarliwego wyznawania katolickiej wiary.