Max: co obejrzeć w weekend? Wybraliśmy TOP 5 nowości serwisu

Na 2. sezon "Rodu smoka" trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni - wyczekiwany spin-off "Gry o tron" zadebiutuje w Max dopiero 17 czerwca, ale nic straconego. To idealna okazja, aby sprawdzić, co jeszcze oferuje nowy serwis, a trzeba przyznać, że jest tego całkiem sporo - oprócz filmów i seriali od HBO na Maksie pojawiły się uwielbiane produkcje, które do tej pory można było obejrzeć wyłącznie na Playerze, m.in. "Kuchenne rewolucje", "Skazana", "Kuba Wojewódzki" czy "Hotel Paradise". Co jeszcze warto obejrzeć? Oto 5 propozycji na nadchodzący weekend.