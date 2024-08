Już w 2025 r. w serwisie Max zadebiutuje długo wyczekiwany 2. sezon serialu "The Last of Us". Wiadomo, że w adaptacji gry od Naughty Dog zobaczymy Kaitlyn Dever w roli Abby, Isabelę Merced jako Dinę, scenę z imprezy, a także Catherine O'Harę, która dołączyła do obsady kontynuacji produkcji. Poza tym pojawią się oczywiście Pedro Pascal i Bella Ramsey. Fabuła "The Last of Us" skupia się na losach Joela (Pedro Pascal), przemytnika, który decyduje się podjąć zadania eskortowania nastoletniej Ellie (Bella Ramsey) przez pełne niebezpieczeństw Stany Zjednoczone. Dziewczyna okazuje się osobą o szczególnej wartości i potencjale, który może zmienić losy rządzonej przez wojskową dyktaturę ludzkości.