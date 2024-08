Piękniejszego filmu na Max nie znajdziecie

Jasne, obraz Williamsa ma w sobie sporo z satyry, ale nie chodzi w nim o drwiny - fabuła służy mu za punkt wyjścia do zabiegów, które obnażają zarówno absurdy, jak i piękno Ameryki. Twórca z wyczuciem i sporą dozą odwagi maluje portret państwa różnorodności i sprzeczności. Lilian - niczym współczesna Alicja od Lewisa Carrolla - ściera się z całą tą plejadą ekscentryków, reprezentujących różne poglądy na życie, wartości, politykę i świat w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Każda z nich dodaje do tej opowieści coś istotnego, zazwyczaj wymykając się jednoznacznej ocenie. I dobrze.



Cała ta odyseja w „The Sweet East” to droga przede wszystkim tożsamościowa - wędrówka przez muzeum narodowych przywar i dumy, sympatii i antypatii, subkultur, imprez, pasji. Zachwyty i abominacje. Piękno i brzydota. Doskonała równowaga, kompletny pejzaż, prawdziwy hołd dla różnorodności. A zatem nie tylko film drogi w sensie dosłownym, ale i metaforyczna podróż przez labirynt perspektyw. To naprawdę piękne doświadczenie.



Film obejrzycie tutaj.



