Jason Statham robi rozpierduchę na Prime Video. Nowy film wleciał prosto z kin

David Ayer napisał scenariusz do "Fachowca" wraz z Sylvestrem Stallone'em. To adaptacja powieści Chucka Dixona, w której śledzimy losy byłego żołnierza służb specjalnych, wiodącego obecnie przeciętne życie niebieskiego kołnierzyka. Porwanie córki szefa zmusza go do ponownego podjęcia walki. Rzuca więc wyzwanie handlarzom żywym towarem, zadzierając z potężną organizacją przestępczą.