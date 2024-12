Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale w 2024 w Polsce. TOP 30

Pod względem filmowo-serialowym dla Polaków był to bardzo intensywny rok. Jednym z najważniejszych wydarzeń bez wątpienia był rebranding HBO Max na - po prostu - Max. Niemalże na start nowej wersji platformy dostaliśmy 2. sezon "Rodu smoka". To był hit. Razem z widzami z całego świata z zapartym tchem śledziliśmy kolejne odcinki prequela "Gry o tron". Prócz niego chętnie sięgaliśmy też po inne tytuły, w tym również największe hity kinowe, które trafiły do serwisu prosto z wielkich ekranów. Tak właśnie było z "Diuną 2".



Druga część dyptyku Denisa Villeneuve'a to jeden z największych kinowych hitów tego roku (a bardzo długo była po prostu największym kinowym hitem tego roku). Teraz okazuje się, że po seansie na wielkim ekranie polscy widzowie rzucili się też na nią, gdy trafiła do oferty Max. Zajmuje ona 4. pozycję na liście TOP 30 najpopularniejszych tytułów na platformie tego roku. Pierwsza odsłona "Diuny" znalazła się natomiast na 2. miejscu zestawienia.