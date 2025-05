Mel Gibson znalazł sposób, żeby obejść cła Trumpa. To ciekawe, bo jest "ambasadorem" prezydenta

Śmierdzi hipokryzją? Gibsonowi raczej to nie przeszkadza, natomiast chyba postanowił mieć formalną podkładkę do tego, by mieć święty spokój. Wraz z Andreą Iervolino (producentem "Ferrari") zaproponowali umowę koprodukcyjną między USA a Włochami, mającą służyć jako projekt pilotażowy i przykład do wprowadzania podobnych traktatów między Stanami a innymi krajami. Według planu Gibsona i Iervolino włoscy producenci mieliby być zachęcani do kręcenia włoskich filmów w USA, angażowania do swoich filmów amerykańskich gwiazd, a rząd Włoch miałby uruchamiać programy wsparcia dla produkcji wzmacniających więzi między oboma krajami.



Dla USA taka umowa miałaby możliwość przyciągnięcia inwestorów zza granicy i otworzyć nowe rynki. Iervolino podał szacunki, według których finansowa wartość takiej umowy mogłaby wynieść około 10 mld dolarów. Warto przy okazji zauważyć, że włoski producent niedawno zapowiedział prace nad filmem biograficznym o Trumpie, który ma się z prezydentem USA obejść zdecydowanie lżej, niż uczynił to Ali Abbasi w "Wybrańcu".