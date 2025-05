Lupin - co z 4. sezonem serialu? Netflix wydał oświadczenie

"Lupin" skradł serca widzów jeszcze w 2021 roku. To historia zainspirowanego przygodami Arsene'a Lupina złodzieja, który postanawia zemścić się na zamożnej rodzinie. Pierwsze odcinki perypetii Assane Diopa cieszyły się taką popularnością, że do dzisiaj jest to najpopularniejszy francuski serial Netfliksa (a przy okazji czwarty najpopularniejszy serial nieanglojęzyczny platformy). Nic więc dziwnego, że serwis postanowił go przedłużyć.



Ostatnią, 3. sezon (bądź jak woli Netflix - 3. część) dostaliśmy w 2023 roku. Cieszyła się co prawda sporą popularnością, ale do tej pory platforma nawet się nie zająknęła na temat nowych odcinków. Choć jakiś czas temu (dokładnie w lutym) pojawiło się ogłoszenie o castingu do serialu. Gdy fani je odkryli, domyślili się, że w temacie coś się dzieje. Oficjalne potwierdzenie kolejnej odsłony dostaliśmy jednak dopiero teraz.