Pędźcie do kin na jeden z najlepszych seansów roku. Genialny film przegrywa z odgrzewanymi kotletami

By zapewnić sobie miejsce na statku, Mickey godzi się przejąć funkcję tzw. „Zastępowalnego”, nie do końca pojmując, jakie niesie ona ze sobą konsekwencje. Okazuje się, że Zastępowalny jest przeznaczony do wykonywania najbardziej ryzykownych, wręcz niebezpiecznych zadań; przeprowadza się na nim eksperymenty, testuje leki i szczepionki, wysyła na zwiady. Śmierć nie stanowi bowiem problemu: po każdym zgonie jego ciało jest „drukowane” na nowo i przywracane do życia przy zachowaniu świadomości i pełnego pakietu wspomnień.



Podczas jednej z misji siedemnasta wersja bohatera zostaje uznana za zmarłą w akcji, po upadku w lodową szczelinę na kolonizowanej planecie. A jednak Mickey 17 przeżył, ocalony przez lokalne stworzenia. Po powrocie do bazy odkrywa, że w międzyczasie „wydrukowano” już kolejnego klona, numer 18. Sytuacja prowadzi do konfliktu, który z czasem zatacza coraz szersze kręgi: istnienie więcej niż jednego Zastępowalnego naraz jest surowo zabronione i grozi całkowitą eliminacją Barnesa.



Film Bonga, luźno oparty na powieści „Mickey7” Edwarda Ashtona, to pokręcona i fantastycznie rozrywkowa opowieść. Unikalny styl filmowy autora, w którym przebudzenie świadomości klasowej splata się z groteską w stylu niemal anime, osiąga tu apogeum. Bawi, śmieszy, porusza, obrzydza. Fascynuje zderzeniem kontrapunktów. Słowem: Bong w formie.



Być może jego najnowsza satyra jest najbardziej precyzyjna, wycelowana wprost w korporacyjny kapitalizm i polityczne elity, ale wypada też najbardziej łopatologicznie. Bong wpada w dydaktyczny, czasem nieznośnie moralizatorski ton, wkładając w usta swoich postaci niezbyt subtelne manifesty. Szkoda, choć doceniam, że przy okazji zahacza o dowcip, dodając całości co nieco przyjemnego optymizmu, przerzedzając mrok niepokojących przepowiedni dotyczących przyszłości ludzkości. Twórca wie, że śmiech w obliczu autorytarnego populizmu jest aktem nadziei. Podkreśla też jedną z największych słabości faszystowskich liderów: to, jak bardzo są niedorzeczni i kuriozalni. W walce z podobnymi jednostkami kluczowe jest, by jak najczęściej to obnażać, uwypuklać. Przypominać. Poza tym film eksploruje kwestie związane z tożsamością, wartością jednostki oraz etyką klonowania; stawia pytania o unikalność i indywidualność. I zostawia spore pole do namysłu.