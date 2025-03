Rzućcie wszystko i oglądajcie najlepsze science fiction Netfliksa. Zaraz zniknie z platformy

Film Aleksa Garlanda na Netfliksie został oznaczony do usunięcia już jakiś czas temu. Teraz subskrybenci usługi mają naprawdę ostatnią szansę, aby go obejrzeć. Na karcie filmu widnieje bowiem informacja, że "Anihilacja" będzie dostępna na platformie tylko do 11 marca, do końca dnia. To dzisiaj! Macie czas do północy, aby zapoznać się z produkcją albo ją sobie przypomnieć.