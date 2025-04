Minecraft to kopalnia absurdalnych żartów, które bawią bardziej niż powinny

W "Minecrafcie" budujemy i eksplorujemy losowo wygenerowany świat, stworzony z bloków. Trudno tu mówić o tradycyjnie pojmowanej fabule - cała opowieść, jeśli w ogóle powstaje, to raczej przy okazji. Dramaturgia nie wynika z gotowego scenariusza, tylko przypadkiem - jest wypadkową losowych zdarzeń i działań gracza. Wszystko rozgrywa się na jego zasadach, bez cutscenek, dialogów, czy misji pobocznych. To już łatwiej zrobić film z "Chińczyka" niż czegoś tak randomowego.



Gdyby twórcy potraktowali "Minecrafta" jak grę narracyjną, mogliby nam dostarczyć film równie denny co "Warcraft". I na pewno byliśmy blisko katastrofy. Pod scenariuszem podpisało się aż pięć osób, przez co nie należy oczekiwać jakiejkolwiek spójności. Na szczęście za kamerą stanął człowiek, który potrafi te dziwaczne klocki fabularne zgrabnie do siebie dopasować. Wciąż dostajemy pozszywanego grubymi nićmi potwora Frankenstaine, ale przynajmniej sprawdzającego się w roli tego, czym oryginał w swej istocie zawsze był - pochwały kreatywności. Tylko podaną z charakterystycznym dla Jareda Hessa humorem.