Dzięki tej opinii spojrzałam na ten gatunek, a szczególnie na ten film, z innej strony. Tak, jakbym to nie ja byłam targetem, a właśnie grupa młodych dziewcząt, które dopiero wkraczają w świat miłości, snując marzenia o spotkaniu swojego ideału. Pozwoliło mi to ocenić "Zły wpływ" nieco bardziej przychylnie i chociaż wciąż nie są to wyżyny produkcji dla młodzieży, to nie jest to tak szkodliwa produkcja, jak niektóre jej podobne. To prosta historia o zakazanej miłości, która, oczywiście, ma milion mankamentów, chwyta się najprostszych zabiegów i wyciąga rozwiązania jak królika z kapelusza, ale nie jest czymś szkodliwym. Jeśli chodzi na przykład o seksualność i intymne momenty, to wypada wręcz pochwalić twórców, że pojawił się motyw antykoncepcji oraz przyzwolenia na zbliżenie. Fajnie, że coś, co do tej pory nie było tak oczywiste, pojawia się w filmach skierowanych do młodych ludzi.