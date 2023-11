Zetka-hakerka na tropie mordercy w serialu twórców „The OA”. Może i brzmi głupawo, ale to świetny thriller

Nawiązanie do formuły opowieści o Herculesie Poirocie wydaje się aż nazbyt oczywiste i sugeruje leniwą, banalną próbę przeniesienia jej na współczesny grunt - niekoniecznie z gracją na poziomie Riana Johnsona, za to z nadziejami na trafienie również do młodszej grupy odbiorców. A jednak - gracji temu serialowi nie brakuje.



Tytuł bierze pod lupę przekonanych o wielkiej wadze własnych konceptów i wniosków ekscentryków - osób, które roszczą sobie prawo do eksperymentowania czy wpływania na świat pod płaszczykiem, dajmy na to, ratowania go. „Morderstwo na końcu świata” ma do ludzi tego pokroju jednoznaczny stosunek: nieważne, co twierdzą, że myślą i jakimi ich zdaniem szlachetnymi pobudkami się kierują. Ostatecznie bowiem najpewniej i tak czują i zrobią coś innego. Serial Marling i Batmanglija stawia ich wszystkich w obliczu czegoś przyziemnego, a jednocześnie dla nich odległego; czegoś, o czym na co dzień nie myślą, a co z łatwością obnaża prawdziwe intencje. Mowa o rychłej śmierci.



W całe to królestwo arogancji i technologicznego optymizmu wkracza 24-letnia Darby, osoba z zewnątrz, doświadczona w swojej branży (czemu zawdzięcza zresztą zaproszenie). Sprawa, która zapewniła jej reputację, przewija się przez fabułę. Elementy jej osobowości i metody działania otrzymują zatem szerszy kontekst, ale w gruncie rzeczy niemal każda z postaci w tej produkcji może poszczycić się starannie nakreślonym charakterem. I choć niektóre motywacje wydają się niespójne, skupienie się na bohaterach - a przede wszystkim Darby - ostatecznie wychodzi opowieści na dobre. Stopniowe wprowadzanie w całą tę otoczkę pozwala znacznie głębiej wsiąknąć w opowieść, choć czasem odbija się na tempie akcji.