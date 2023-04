Znamy nominowanych do nagród MTV. Są niespodzianki

W tym roku konkurencja jest mocna. Pod uwagę wzięte zostały hitowe seriale, jak "Wednesday", "Yellowstone" czy "Stranger Things" oraz filmy "Top Gun: Maverick", "Krzyk VI" czy "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Do nagród po raz pierwszy nominowani zostali m.in. Austin Butler za rolę w "Elvisie", Harry Styles za rolę w filmie "Nie martw się kochanie" oraz Bella Ramsey za rolę Ellie w serialu "The Last of Us".