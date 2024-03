„Ona” to film przerażający i wzruszający zarazem. Z jednej strony bardzo niepokojące jest to, jak bardzo przedstawiona w produkcji wizja przyszłości przypomina obecną rzeczywistość. Aktualnie widząc coraz więcej osób, zastępujących tradycyjne elektroniczne sprzęty goglami VR, można nawet stwierdzić, że przewidywania z 2013 roku pukają już do naszych drzwi. Z drugiej jednak - jest to zwyczajna historia o radzeniu sobie z emocjami. Zachęcająca odbiorcę do głębszych przemyśleń na temat własnych wartości. Zostawia widzów z wieloma otwartymi pytaniami i trudnymi do odczytania odczuciami. Osobiście uwielbiam tytuły niejednoznaczne. Nie starają się one na siłę moralizować widowni lub demonizować pewnych zdarzeń, które są nieodłącznym elementem rozwoju. Przedstawiają tylko (lub aż) swoje spojrzenie na to „co by było gdyby”. Lubię uczucie zawieszenia w próżni, a to właśnie zapewnił mi seans filmu „Ona”.



Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to również opowieść o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na postrzeganie siebie przez… nas samych. Fabuła skupia się oczywiście na odbiorze relacji człowieka z wirtualnym asystentem przez osoby postronne, jednak nie to wychodzi na pierwszy plan. Głównie możemy być świadkami emocjonalnej, wewnętrznej podróży mężczyzny oraz rozwoju świadomości oprogramowania. Ta historia płynie powoli, bez pośpiechu, co nadaje jej dodatkowego uroku. Wspaniałe aktorskie występy to element, który całkowicie dopełnia dzieło. To, jak Joaquin Phoenix gra własną mimiką twarzy jest, mówiąc krótko, niesamowite. Można się też rozpływać nad hipnotyzującym głosem Scarlett Johansson. Aktorka ani razu nie pojawia się fizycznie na ekranie, a mimo tego jest to jedna z jej najlepszych ról.



Czasami naprawdę warto wracać do tytułów sprzed lat. W szczególności wtedy, gdy okazują się one zaskakująco aktualne. Skoro udało się już wszczepić implant Elona Muska pierwszemu człowiekowi na świecie, to kto wie, może niedługo romantyczna relacja z dopasowanym do konkretnych potrzeb oprogramowaniem nie będzie wcale dziwić?