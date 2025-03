Netflix: TOP 5 nowości na weekend. W tym oscarowy film 

Akcja tej odcinkowej komedii kryminalnej rozgrywa się w najsłynniejszej i najważniejszej rezydencji na świecie - Białym Domu. 132 pokoje, 157 podejrzanych, jeden trup, jedna Cordelia Cupp - ekscentryczna detektywka, która musi rozwiązać zagadkę. Historia serialu bazuje na bestsellerze "The Residence: Inside the Private World of the White House” autorstwa Kate Andersen Brower.