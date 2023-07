Disney raz jeszcze przeniósł na ekrany tę atrakcję z parku rozrywki. Wyszło znacznie lepiej

Film Disneya, sięgając do nowoorleańskiej tradycji, przypomina, że śmierć to naturalny element życia, a dla niektórych jest wręcz okazją do świętowania. Uwielbienie reżysera dla Luizjany i całego jej kulturowego zaplecza czuć zresztą nie tylko w tym aspekcie. Klimat i koncept, mimo tematyki, doskonale wpasowują się w ideę adaptacji tematu z parku rozrywki: chodzi tu przede wszystkim o radość i zabawę, a tę można odnaleźć w nawet najbardziej nieoczywistych sferach życia. Dodajmy do tego mnóstwo twórczej empatii (na poziomie scenariusza i aktorskich interpretacji) oraz gęściutką, radosną chemię między fantastycznymi członkami obsady. Nie ma tu nikogo, kto zdawałby się znudzony i na autopilocie, choć nie da się ukryć - show należy do Stanfielda, zadziwiająco subtelnego, kontrastującego z resztą ekipy. "Nawiedzony dom" nie jest wydmuszką - tkwi w nim serce, kilka wartościowych myśli i sporo fajnej rozrywki. W sam raz na dwupokoleniowy wypad do kina.