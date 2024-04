Na Netfliksa wleciał film, który widziałeś setki razy. I zapewne obejrzysz jeszcze wielokrotnie

„Forrest Gump” miał wszystko to, co niezbędne, by zaskarbić sobie sympatię szerokiego grona odbiorców i sprawić, że ci chętnie do niego wrócą. Po pierwsze - wielu widzom kojarzy się już z bardziej beztroskim okresem młodości czy dzieciństwa, są zatem w stanie zafundować sobie wrażenie kojącej retrospekcji, przywołując echo przyjemnych odczuć. Po drugie: wielu z nas oglądało go z rodziną czy przyjaciółmi, co dodatkowo wzmacnia dobre wspomnienie (jak widać: nie muszą być to tylko filmy sezonowe, takie jak „Kevin sam w domu”). Dalej: tak jak dzieci, które lubią po raz setny słuchać tej samej opowiadanej przez rodzica bajki, tak i starsi konsumenci lubią powroty do tego, co znane, co swoim rytmem koi nerwy, uspokaja, wprowadza w stan relaksu, zadowolenia. Lubimy oglądać dobrze znanych i lubianych bohaterów (tym bardziej, jeśli są tak sympatyczni jak Tom Hanks), lubimy opowieści o tym, jak skazani na klęskę wreszcie odnoszą zwycięstwo i zmieniają swoje życie. A czasami po prostu nie chcemy ryzykować i wolimy wybrać coś sprawdzonego: w końcu nasz mózg wie, jakiego rodzaju nagrody może się spodziewać, jeśli zaproponuje mu się sprawdzoną rozrywkę. Ryzykowanie z czymś nieznanym może nie przynieść oczekiwanych w danym momencie rezultatów.



Badania dowodzą, że dobrze nam znane fabuły stymulują nas emocjonalnie, podobnie jak na przykład drink, po którego niektórzy (niestety) sięgają, by się relaksować. Rekonsumpcja filmów czy seriali poprawia humor, sprawia przyjemność, odtwarza emocje, ostatecznie rozładowując napięcie. Z kolei oglądanie w sposób wspomnieniowy łączy się z analityczną introspekcją. Zmieniamy się, ale film pozostaje taki sam, a to pozwala nam prześledzić to, jak dużej modyfikacji uległo nasze postrzeganie rzeczywistości. Przy okazji podświadomie porównujemy okresy w swoim życiu. A zatem wygląda na to, że - niezależnie od głównych przyczyn - wszystko to jest w jakiś sposób związane z emocjami.



