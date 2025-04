Netflix: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym świetny film z Tomem Cruisem

Nie byłoby miesiąca bez dostępnego na Netfliksie nowego romansu - ten zbiera naprawdę porządne opinie. To historia młodej kobiety, która wskutek prośby swojej zmarłej matki wyrusza w podróż, by załatwić sprawy z ułożonej przez siebie w dzieciństwie listy. Jak można się domyślić, w międzyczasie znajdzie okazję i odwagę na miłość, poznanie rodzinnych sekretów i co najważniejsze, siebie samej. Aktualnie tytuł ten znajduje się na szczycie zestawienia oglądalności filmów Netfliksa w Polsce.