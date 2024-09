"Mężczyzna imieniem Otto" to ciepła opowieść o dość zgryźliwym mężczyźnie. Otto Anderson jest wdowcem. Nie przepada za ludźmi i współczesnym światem i trudno go zadowolić. Powodów jego trudnego charakteru jest kilka, ale aktualnie najważniejszy jest taki, że niedawno stracił swoją żonę. Wraz z jej śmiercią utracił całą cierpliwość i chęć do życia i planuje zakończyć swoje cierpienia. Dzieje się jednak coś, co sprawia, że jego życie znowu nabiera barw. Obok niego wprowadzają się nowi sąsiedzi, którzy – rzecz jasna – bardzo go irytują.