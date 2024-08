W zwiastunie „Megalopolis” sfabrykowano negatywne opinie krytyków. Chwila, że co?

Po co dystrybutor miałby fabrykować negatywne opinie na potrzeby trailera? Chodzi o to, że "Megalopolis" spotkało się z chłodnym przyjęciem krytyków. Na Rotten Tomatoes najnowsze dzieło Francisa Forda Coppoli ma tylko 53 proc. pozytywnych recenzji. Dla twórcy "Ojca chrzestnego" taki wynik to całkowita porażka. Sam sfinansował kosztujący 120 mln dol. film, który już nie ma szans na stanie się sukcesem artystycznym. Dystrybutor chciał więc w inny sposób zachęcić widzów do wybrania się do kin.



Lionsgate w udostępnionym wczoraj trailerze postanowiło pokazać, że Francis Ford Coppola od zawsze należał do twórców niezrozumianych. Jak w zwiastunie twierdzi narrator, reżyser wyprzedzał swoje czasy, a jego filmy, dzisiaj uznawane za żelazną klasykę kina, nie od razu spotykały się z poklaskiem krytyków. Taki był zamysł. Dlatego w wideo pojawiły się cytaty Pauline Kael, która miała określić "Ojca chrzestnego" jako produkcję "ograniczoną przez swą pretensjonalność". John Simon miał natomiast nazwać "Czas apokalipsy" "spektakularną porażką", a Roger Ebert określić "Draculę" "przerostem formy nad treścią".