Serial postanawia przedstawić życie złodzieja bez idealizowania, mianowicie: nie jest to ekscytująca przygoda rodem z "Domu z papieru", która przedstawia przestępców jako szczęśliwych i zadowolonych z tego, co robią. W "Helikopterze" następuje zderzenie z trudnym życiem mężczyzny, który został zepchnięty na społeczny margines. Ramiemu jest o tyle trudniej, że jako emigrant musi dodatkowo przełknąć wszelkie rasistowskie przytyki. Nie może jednak ot tak wyruszyć w przygodę, by napadać na banki i organizować skoki - ma przecież rodzinę, którą musi się zaopiekować. Jest to zatem raczej smutna historia, która pokazuje, co może popchnąć jednostkę do przestępczego półświatka.