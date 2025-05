Netflix zrobi serial o Madonnie. Za sterami reżyser zeszłorocznej krwawej jatki

Deadline poinformowało, że Madonna połączyła siły z Netflixem - powstanie serial limitowany o jej życiu i muzyce. Nie wiadomo jednak póki co, który etap jej kariery obejmie produkcja. Pewne jest natomiast, że w projekt zaangażowany jest Shawn Levy - producent i reżyser, mający już doświadczenie w pracy z platformą w tej pierwszej roli chociażby przy serialowym hicie tej platformy - mowa rzecz jasna o "Stranger Things". Fani Marvela również powinni kojarzyć jego nazwisko - to on wyreżyserował zeszłoroczny hit "Deadpool & Wolverine", a teraz zabierze się za nowy film z serii "Gwiezdne wojny" - "Starfightera" z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Portal podaje, że zaangażowana do roli Madonny w filmie Julia Garner mogłaby również wcielić się w nią w serialu pod warunkiem swojej dostępności. Aktorkę zobaczymy niedługo na dużym ekranie - zagra Silver Surfer w "Fantastycznej Czwórce: Pierwszych krokach".