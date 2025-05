Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki, żeby oglądać nowy serial. Jest uzależniający

Wygląda na to, że Netflix ma zupełnie nowy uzależniający serial. Tym razem to adaptacja young adultowego romansu z 1975 roku spod pióra Judy Blume. W "Na zawsze" śledzimy losy dwójki afroamerykańskich nastolatków. Inteligentna, odważna i zadziorna Keisha chce wiele w życiu osiągnąć. Justin to nerd w ciele sportowca, który chciałby zostać zawodowym koszykarzem. Obydwoje odkrywają swoje tożsamości i siebie nawzajem, będąc swoimi "pierwszymi".



Może i fabuła brzmi tandetnie i naiwnie, ale przecież 95 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes świadczy o tym, że mamy do czynienia z czymś więcej niż kolejnym young adultowym romansem. Zdają się to potwierdzać również opinie widzów, którzy zakochali się w produkcji od pierwszego wejrzenia. "Na zawsze" trafiło na Netfliksa chwilę temu - dokładnie 8 maja - i już jest hitem. Nawet w Polsce zajmuje pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie.