W ostatnich dniach biblioteka Netfliksa wzbogaciła się o kilka mocnych produkcji. Na początku kwietnia zadebiutował "Ripley" z Andrew Scottem w roli głównej, a także mocny serial akcji "Kanciarze", który znajduje się obecnie w TOP produkcji Netfliksa. Subskrybenci serwisu na potęgę oglądają również krwawy serial akcji "Parasyte: The Grey" oraz "Antracyt", który polecaliśmy na łamach Spider's Web. To kwestia czasu, by do najpopularniejszych tytułów trafiło również "Powanie lotu 601", oparta na faktach kolumbijska produkcja o najdłuższej trwającym uprowadzeniu samolotu. A co Netflix proponuje na piątek? Sprawdzamy.