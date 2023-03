Te seriale wracają. Najciekawsze kontynuacje seriali serwisu Netflix w 2023 roku

Czy może być lepsza wiadomość od tego, że niebawem na Netfliksie pojawią się nie tylko długo wyczekiwane kontynuacje hitowych seriali, ale również najnowsze filmowe produkcje? Lada chwila na platformie pojawi się mnóstwo nowości, a wśród nich najnowszy sezon "Wiedźmina" oraz spin off serialu "Bridgertonowie". Sprawdź, co jeszcze w tym roku wpadnie do serwisu.