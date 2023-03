Gdy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Netflix planuje wprowadzić tańszy plan z reklamami, pukaliśmy się w głowę. W sieci zawrzało. Bo jak to tak? Usługa zarabia krocie na subskrypcjach, a jeszcze im mało? Nie po to się za nią płaci, żeby jeszcze musieć oglądać filmy i seriale z przerwami. To nie jest przecież telewizja, tylko streaming. Platforma nie zważała na głosy oburzenia i jak zapowiadała, tak zrobiła.



Netflix uruchomił tańszy plan abonamentowy z reklamami już jakiś czas temu (nie u nas!). Początkowo wydawało się to nietrafionym pomysłem. W pierwszych tygodniach funkcjonowania nowej subskrypcji w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Australii, Japonii, Korei, czy Brazylii zainteresowanie okazało się o wiele mniejsze, niż platforma się spodziewała. Część reklamodawców zwróciła się nawet do serwisu z prośbą o zwrot poniesionych kosztów.



Czytaj także: