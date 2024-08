Netflix robi konkurencję kinowym blockbusterom. Ten film będzie hitem

Największe kinowe hity tego lata już dostaliśmy. Najpierw "W głowie się nie mieści 2" rozgrzało tegoroczny box office do czerwoności. Potem w pełnej krasie na wielki ekran powróciły filmy superbohaterskie, bo "Deadpool & Wolverine" to przebój, jakiego MCU dawno nie miało. Produkcja wciąż dzielnie goni animację Pixara, zbliżając się do miliarda zarobionych dolarów (po tym weekendzie pewnie już tę granicę przekroczy). A co się w tym czasie dzieje w streamingu? Również sporo. Szczególnie na Netfliksie.



Oczywiście, próżno na Netfliksie szukać przebojów na miarę "W głowie się nie mieści 2" i "Deadpoola & Wolverine'a". Platforma też jednak potrafi w blockbustery. W końcu na początku lipca w serwisie pojawił się "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F", w którym Eddie Murphy miał okazję po 30 latach przerwy powrócić do jednej ze swoich ikonicznych ról. Jak na odgrzewany kotlet film wyszedł całkiem smakowicie. Może i nie był jakimś wielkim przebojem, ale od pięciu tygodni przecież nie schodzi z globalnej listy najpopularniejszych tytułów pełnometrażowych dostępnych w usłudze.