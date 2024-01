Mocny serial z Michelle Yeoh wśród nowości Netflix. Sprawdzamy dzisiejsze premiery

Pierwszy tydzień nowego roku rozpoczął się fenomenalnie. Do tej pory na Netfliksie pojawiło się już kilka wartych uwagi nowości, w tym serialowa adaptacja książki Harlana Cobena "Już mnie nie oszukasz", produkcja biograficzna o Viki Gabor, a także polskie reality show "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć". Dziś do biblioteki Netfliksa wpadną dwie mocne produkcje, które mają szansę wspiąć się na szczyt TOP najpopularniejszych produkcji serwisu. Jedną z nich jest satyryczny serial z Michelle Yeoh w roli głównej, natomiast drugą - ekscytujący i trzymający w napięciu film J.A. Bayony, reżysera takich produkcji jak "Niemożliwe" czy "Sierociniec". Zapnijcie pasy.