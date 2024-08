Nie będę kłamał, że nowy "Obcy" miał na to jakiekolwiek szanse, ale zdobył mój podziw

Jedyną szansą na zobaczenie słońca okazuje się dla Rain kradzież statku z opuszczonej stacji kosmicznej. Wraz z przyjaciółmi i (elektronicznym) bratem dociera do Romulusa. Podróż do wymarzonej destynacji zajmie im jednak dziewięć lat, a w kapsułach kriogenicznych nie ma na tyle paliwa. Podczas jego poszukiwań trafiają na krwiożerczą formę życia. O tym, z czym mają do czynienia, dowiadują się od reaktywowanego cyborga, z dobrze nam znaną z "8. pasażera Nostromo" twarzą Asha. Zrobi on wszystko, aby chronić interesy korporacji i doprowadzić do końca powierzoną mu misję. Nawet za cenę ludzkiego życia.