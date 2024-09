Odwilż: czy będzie 3. sezon? Wyjaśniamy zakończenie

Zawieja decyduje się przesłuchać Pawła, który przyznaje, że on i Oliwier byli parą, lecz ukrywali się przed swoimi rodzinami. Młody Lański opowiada także śledczej, co działo się w noc śmierci chłopaka - wychodzi na jaw, że tej nocy, kiedy Oliwier dowiedział się o przemycie kobiet i dzieci, Galewski domyślił się, jakiej orientacji seksualnej jest jego syn. Zawieja błyskawicznie łączy kropki i udaje się do domu Galewskich, by jeszcze raz przesłuchać ojca Oliwiera. Okazuje się wówczas, że to właśnie on był odpowiedzialny za jego śmierć - w wyniku szamotaniny jego syn spadł z podwyższenia.