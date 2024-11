Polka z programu Netfliksa zatrzymana za przemyt narkotyków

B. broni się nieświadomością: podobno torby wręczył jej znajomy nazywany „Tex”, który zapłacił za jej przeloty i poprosił, by przewiozła wspomniane bagaże. Jego zdaniem w środku miały znajdować się markowe ciuchy i biżuteria z Phuket.



27-latka, która wzięła udział w 3. edycji polskiego „Too Hot to Handle”, pochodzi z Polski, ale mieszka w Surrey w Wielkiej Brytanii. W sieci przede wszystkim pokazuje swoje stylizacje, a także publikuje zdjęcia z podróży i relacjonuje - typowo - wyjścia na imprezy czy do restauracji.