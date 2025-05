Pasja 2 - kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o filmie

Póki co nie ma żadnych informacji na temat dokładnej, dziennej premiery "The Resurrection of the Christ". Wiadomo jednak, że produkcja filmu ma rozpocząć się późnym latem - zdjęcia mają zostać rozpoczęte w mieszczącym się we Włoszech studiu filmowym Cinecitta. Oczekuje się, że sequel "Pasji" wejdzie do kin w 2026 roku.