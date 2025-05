Będzie nowy Rambo. Co ze Stallone'em?

Mowa bowiem o Jalmarim Helanderze, którego szersza publiczność miała szansę poznać w ramach filmu "Sisu" - brutalnego kina akcji i przetrwania z udziałem byłego żołnierza. To oczywiście nie jest jednoznacznym gwarantem idealnej jakości, ale jeśli oczekujemy od projektu z udziałem Rambo spektaklu brutalnych walk i tematyki militarnej, to Helander zdecydowanie jest tym, który ma szansę nam to dać w stopniu przynajmniej zadowalającym. Autorami scenariusza do projektu są Rory Haines i Sohrab Noshirvani - obaj pełnili taką funkcję m.in. przy "Black Adamie". Od strony producenckiej w projekt ma być zaangażowane Millenium Media - firma, która ma na swoim koncie m.in. "Niezniszczalnych" i słynną serią, której tytuły filmów kończą się słowami "w ogniu". Jeśli chodzi o zaangażowanie Sylvestre'a Stallone'a, to póki co nie ma informacji o jego udziale w procesie twórczym tego filmu, natomiast producenci mają być na to otwarci. Zdjęcia mają ruszyć w październiku tego roku.