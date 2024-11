Po lekturze "Polski na odwyku" nasuwa się wiele wniosków. Pierwszym i najważniejszym, jak zauważył Sekielski, jest taki, że istnieje piekło, z którego można wrócić. Każdy robi to na swój sposób - może to być terapia indywidualna, terapia grupowa, spotkania Anonimowych Alkoholików czy dołączenie do innych grup wsparcia. Bohaterowie wywiadów udowadniają również, że choroba alkoholowa nie zna wieku i można się nią zarazić już od najmłodszych lat - ta bowiem często zaczyna się niewinnie. Ich doświadczenia uzmysławiają, że to, co dla niektórych może być zwykłym wyjściem na miasto czy otworzeniem piwka po stresującym dniu w pracy, to kolejny krok w stronę alkoholizmu i wewnętrznego upadku.