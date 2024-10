Czy targi książki mają jeszcze sens? Jest jedna rzecz, która budzi we mnie wątpliwości

Kiedyś od książek nie można było mnie oderwać. Pamiętam czasy, kiedy największą atrakcją było dla mnie przychodzenie po szkole do pobliskiej biblioteki, gdzie jeszcze wtedy każda pozycja miała swoją fizyczną kartę, na której zapisywało się datę wypożyczenia. Przeglądałam wtedy najczęściej komiksy z serii "Asterix i Obelix", powieści dla nastolatek i moje ukochane horrory R. L. Stine'a. W podstawówce przez moje ręce przewijały się tak ogromne ilości książek, że moja mama w pewnym momencie zdecydowała się nawet dać mi chwilowy szlaban na chodzenie do biblioteki, żebym trochę nadgoniła z nauką.



W gimnazjum i liceum pasja do czytania trochę we mnie zanikła i do książek wróciłam w zasadzie na studiach. Od tej pory, mimo że nie jestem zapaloną książkarą, której udaje się wykonać wyzwanie Lubimy Czytać, polegające na przeczytaniu 52 książek w roku (choć konsekwentnie próbuję), lubię buszować w dobrze znanych mi gatunkach, czytać nowe pozycje ulubionych autorów i autorek, ale również odkrywać zupełnie nowych twórców i ich dzieła. A najlepszą ku temu okazją są dla mnie właśnie targi książki, dlatego i w tym roku nie mogła mnie ominąć ta krakowska edycja.