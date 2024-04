To jedna z lepszych produkcji o porwaniu samolotu. Nowy thriller Netfliksa trzyma w napięciu

Choć produkcji o porwanych samolotach powstało już na pęczki, ta zdecydowanie różni się od tych, które pojawiły się dotychczas w bibliotekach VOD. Reżyserowie C.S. Prince i Pablo Gonzalez postanowili bowiem (zgodnie z oryginalnym czasem akcji) postawić na klimat retro i wyszło im to świetnie - wyjątkowa scenografia pozwala jeszcze mocniej wczuć się w kolumbijski klimat, podobnie jak dobór aktorek i aktorów. Casting był strzałem w dziesiątkę.



Historia trzyma w napięciu od samego początku, kiedy Edie spóźnia się na lot i zostaje zwolniona z pracy. Już wtedy zaczynamy zastanawiać się, jaką rolę będzie odgrywała stewardessa, która została tak szczegółowo przedstawiona w 1. odcinku. Twórcy postawili na zaskakujące, ale co najważniejsze - nieprzypadkowe rozwiązanie. Jest może jeden naciągany element związany z koleżanką Edie, Barbarą (Angela Cano), ale nie przeszkadza on w odbiorze produkcji - w kolejnych minutach jej postać zostaje bardziej szczegółowo przedstawiona, co pozwala jeszcze mocniej zagłębić się w historię.



Wspomnieć należy także o samych porywaczach, którzy również genialnie zagrali swoje role. Przez to, że targają nimi sprzeczne emocje, widz nigdy nie może być pewien tego, jaki będzie ich następny ruch. To jeden z kilku elementów, który nie pozwala oderwać się od ekranu nawet na chwilę, choć nie tylko napięcie możemy odczuć podczas seansu - twórcy postawili również na pewne humorystyczne elementy, które pozwalają nieco rozładować stresujące momenty, lecz w żadnym stopniu nie jest to groteskowe i niepasujące do reszty.