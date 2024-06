Produkcje SkyShowtime obejrzysz w Prime Video. Platformy łączą siły również w Polsce

Wygląda na to, że teraz już nie trzeba będzie decydować, którą subskrypcję wykupić w bieżącym miesiącu, żeby nie zbankrutować, a jednocześnie mieć dostęp do najlepszych treści. Przypomnę, że obecnie w Prime Video królują takie produkcje jak "The Boys", "Fallout", "Gen V" czy "Reacher", czyli hitowe seriale oryginalne serwisu. Na platformę wpadają również często tytuły prosto z kinowych ekranów dostępne w ramach kupna lub wypożyczenia - są to m.in. "Challengers", "Madame Web", "Kung Fu Panda 4" czy "Diuna: Część 2".